Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, İsrail'in son saldırılarını sert bir dille kınayarak, İsrail’in savaş ve insanlık suçu işlediğini bildirdi.

Emek ve Demokrasi Platformu, Kadeş Barış Meydanı’nda kitlesel basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya Emek ve Demokrasi Platformu’nu oluşturan sendika ve partilerin temsilcilerinin yanı sıra CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar ve önceki dönem Belediye Meclisi Üyesi Av. Ahmet Özdel de destek verdi.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşan Eğitim Sen Şube Başkanı Kenan Sırma, İsrail hükümetinin uluslararası emperyalist güçlerin desteğiyle insanlık suçu işlemeye devam ettiğini vurguladı.

Sırma, İsrail Ordusu'nun 27 Mayıs sabahı BM gözetimindeki Refah Kampında yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı bir yerleşkeye yönelik düzenlediği saldırı sonucunda onlarca insanın yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtti.

İsrail hükümetinin saldırıları derhal durdurması gerektiğini belirten Sırma; "Ateşkes sağlanmalı, insani yardımlara yönelik engellemeler kaldırılmalı, sorunların barış ve diyalog yoluyla çözümü esas alınmalıdır. Halkların güvenlik ve refah içinde yaşamasının tek yolu kalıcı ve adil barıştır. Filistin halkı dünyadan ve Türkiye’den hamaset ve timsah gözyaşları değil, çözüm için acil somut adımlar atılmasını beklemektedir. Bunun için; Filistin halkına yönelik abluka derhal kaldırılmalıdır. İsrail işgal ettiği topraklardan geri çekilmelidir. İsrail ile yapılan siyasi, askeri ve ekonomik tüm anlaşmalar iptal edilmelidir. Filistin halkının eşit, özgür bir Filistin’i yaratmak için işgalci Siyonist İsrail’e ve emperyalizme karşı yürüttüğü bağımsızlık mücadelesinin yanındayız. Filistin halkına ekonomik, sosyal her türlü destek sağlanmalıdır. Filistinlilerin hak eşitliğini tanımayan hiçbir ‘çözüm’ kabul edilmemelidir. Çorum Emek ve Demokrasi Platformu olarak; Filistin halkı ve emekçileriyle dayanışma içerisinde olmaya, savaşa karşı barışı savunmaya, bunun için mücadeleyi, dayanışmayı yükseltmeye devam edeceğiz.” dedi