Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum'un Osmancık ilçesinde yeni kurulan Tortilla (Lavaş) Fabrikası, ilk ihracatını yaptı.

OSB’ye kavuşan Osmancık’ta yeni fabrikalar açılarak, hem ülke ekonomisine katkıda bulunulması hedefleniyor hem de istihdama büyük katkı sağlanıyor.

İLK İHRACAT IRAK'A

Gelişimini sürdüren Osmancık OSB’de yeni bir fabrika daha üretime başlayarak, ilk ihracatını yaptı. Tortilla (lavaş) Fabrikası’nda üretilen 1 Tır tortilla ekmeğini Irak'a teslim etmek üzere yola çıktı.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, fabrikayı ziyaret ederek, hem hayırlı olsun dileklerini iletti hem de çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Gelgör, “İlçemizin Organize Sanayi Bölgesi gelişmeye devam ediyor. Yeni kurulan Tortilla (lavaş) Fabrikası üretime başladı ve ilk ihracatını bu gün yaptı. 1 Tır tortilla ekmeği Irak'a teslim edilmek üzere yola çıktı. Yatırımcı Fatih Eren kardeşimize ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.