Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Akaryakıt sektörüne yaptığı yatırımlar ile sektörde akaryakıt istasyonlarına bayilik vererek istikrarlı bir büyüme ile yatırımlarını sürdürüyor.

NAMLI Şirketler Grubu, kurulduğu günden beri kaliteli ürün ve güvenilir hizmet alt yapısı ile satışlarına devam ederek, Türkiye genelinde milyonlarca araç kullanıcısının her gün tercih ettiği bir işletme oldu.

Temelleri 1968 yılında atılan Namsan Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı, Namsan Namblue markasıyla faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırdıklarını belirterek, hedeflerini açıkladı.

Ahmet Namlı, öncelikli hedeflerinin yeni ürünleri olan NamBlue'nin tanıtım-pazarlama faaliyetlerini artırmak, bölgesel ve ulusal çapta daha çok istasyonda varlık göstermek ve bir önceki yıla kıyasla operasyonel faaliyetlerini ve cirolarını en az iki kat artırmak olduğunu söyledi.

AdBlue nedir, ne işe yarar?

AdBlue, dizel motorlu araçların emisyon değerlerini düşürmek için kullanılan, %32,5 oranında temizlenmiş üre ile %67,5 oranında saf sudan oluşan bir sıvıdır. Bu sıvı, egzoz gazında bulunan azot oksitin azaltılmasını sağlar. Akaryakıt tüketiminde, çevreye verdiğimiz zararı düşürür. Ancak bu noktada, ürünü biraz daha açalım. AdBlue®, ismi ve üretimi Alman Otomotiv Birliği (VDA) tescilli bir ürün. VDA belgesi olmayan bir ürün, AdBlue® olarak tanımlanamıyor. VDA AdBlue'yu kısaca; üretim ve dağıtım zincirindeki kuruluşlar için bir Kalite Yönetim Sistemi olarak ifade edebiliriz. AdBlue, ürünün kalitesinin garantisidir. Bu ürünün üretme, pazarlama ve dağıtma lisansına sahip şirketler VDA tarafından periyodik olarak denetlenir, firmanın ve ürünün ISO 22241 standardına uygunluğunu kontrol eder.

AdBlue sektöründe global çapta neler oluyor?

Geçtiğimiz yıllarda, Avrupa'da AdBlue üretiminde yaşanan sorunlar, lojistik sektöründe ciddi bir krizi tetikledi. Küresel çapta doğalgaz fiyatlarındaki yüksek artışlar, AdBlue hammaddesinin üretim fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Avrupa ülkelerinin yaptırımları sonrası, Rusya'nın ihracata yönelik kısıtlamaları da tedarikte ciddi zorluklar getirdi. Kriz, Türkiye'nin AdBlue ihracatını da yaklaşık 7 kat artırdı. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, dizel motorlu araçlarda emisyon düşürücü özelliğe sahip AdBlue kullanımı zorunlu. Öyle bir ürün ki, eksikliği söz konusu olduğunda, dizel yakıtlı kamyon, dizel motorlu traktör, iş makineleri, tır, tren ve gemi gibi lojistik araçları, ambulanslar, itfaiyeler çalıştırılamaz. Yani AdBlue bugün, ticari ve sosyal hayatımızın olmazla olmaz bir unsuru. Rusya, hammadde zenginliği nedeniyle, dünya üre ihracatında birinci durumda. Rusya ile Türkiye arasında yapılacak hammadde bazlı anlaşmalar, Türkiye'de yüksek katma değerli bir ihracat potansiyelinin başlangıcı olabilir.

Türkiye AdBlue pazarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye'de emisyon pazarı çok hareketli. Merdiven altı üreticilerden tutun da kurumsallaşmaya çalışan hatta, yurt dışında temsilcilikler vermeyi dahi planlayan yeni yatırımlar söz konusu. Firmamız NamBlue gibi, ArGe'ye yatırım yapan, inovatif çözümler arayışında olan girişimler de mevcut. Lakin, buna rağmen kaliteli Adblue üreticilerinin sayısı çok az. Toplam üretimin en az %70'i merdiven altı.

Dünyada, doğru standartlarda otomotiv sınıfı Adblue üreten 5-6 firma var. Hem global hem ulusal çapta, daha güçlü daha kaliteli üretim anlamında yeni iş birliklerine ihtiyaç var.

Bir Namsan Grup markası olan NamBlue için hedeflerinizi paylaşır mısınız?

Öncelikli odağımız, ürünümüzün tanıtım-pazarlama faaliyetlerimizi artırmak, bölgesel ve ulusal çapta daha çok istasyonda varlık göstermek. Bir önceki yıla kıyasla operasyonel faaliyetlerimizi ve ciromuzu en az iki kat artırdık. Namsan Grubu olarak, Adblue pazarında yenilikçi çözümler geliştirdik ve geliştirmeye de devam ediyoruz. Bu yaklaşımlarımızla, 2023'te büyüme ivmemizi artırdık. Bu yıl ve 2025 sonuna kadar da pazarlama faaliyetlerimizi güçlendirmeyi, dağıtım ve operasyonel süreçlerimizi daha da iyileştirmeyi ve son 2 yıla kıyasla en az 3 kat büyümeyi hedefliyoruz. Saha ekibimizin yetkinliklerini ve donanımlarını artırmaya başladık. Ürün, pazarlama ve iletişim alanında her birinin sertifikalı eğitimler almasını sağlıyoruz. Yani, operasyonel ve yetkinlik kapsamındaki yatırımlarımızı, sektörel ve kurumsal gelişimimizin olmazsa olmaz bir unsuru olarak görüyoruz

2024 yılında en önemli odağınız ne olacak? Ne planlıyorsunuz?

Odağımız, NamBlue markamızın gücünü ulusal çapta artırmak. Bizim Namsan Grup olarak, sermayemiz güven, vizyonumuz inovasyon oldu her zaman. 56 yıllık akaryakıt sektörü tecrübemiz var. Hizmet verdiğimiz bölgede sahip olduğumuz güvenilirlik bize nitelikli bir çevre sermayesi ve portföy gücü sunuyor. Biz de bu gücü, önce ulusal çapta bir güce, akabinde de ihracata dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu nedenle yeni girişimlerde bulunuyor, yeni yatırımlar yapıyoruz. Türkiye'de mobilite anlayışı hızla yaygınlaşıyor ve çeşitleniyor. Ulaşım, en temel ihtiyaçlardan biri. Bu toplumsal trend de otomotiv endüstrisini derinleştiriyor. Biz de otomotiv dünyasındaki konumumuzu çeşitlendirerek, sektörün tüm paydaşlarıyla güçlü etkileşim içinde olmayı planlıyoruz. Oto bakım ürünlerinden, ikinci el araç alım satımına kadar otomotiv dünyasının içinde olarak, sektörün etkili paydaşlarıyla etkileşim yoğun bir sürece girmeyi ve böylece Namblue portföyümüzü pozitif agresif bir anlayışla 360 derece genişletmeyi istiyoruz. Bu girişimlerimizi de başlatmış durumdayız. Namsan Grup için 2024'ün yeni girişimlerle ve güçlü yatırımlarla dolu masmavi bir yıl olacağını öngörüyoruz. Bu kapsamda, yıl sonuna doğru Çorum'da, AdBlue üretim tesisimizin açılışını yapmayı planlıyoruz. AdBlue üretimiyle ilgili başvurumuzu yaptık. Üretim ve dağıtım zincirindeki kuruluşlar için Kalite Yönetim Sistemi olan Alman Otomotiv Birliği (VDA) tescili altındaki AdBlue®'nun üretim lisansını alacağız. Böylece, bölgemizin VDA sertifikalı ilk üreticisi olacağız. 2025'te, kalite garantili AdBlue üreticisi olarak faaliyetlerimizi büyüteceğiz.

Paydaşlığını yaptığının kurumsal sosyal sorumluluk projelerinizden de kısaca bahseder misiniz?

Namsan olarak hem ürünümüzün temel vaadi gereği hem kurum kültürümüz gereği, sosyal sorumluluk alanında üst düzey bir hassasiyetle, kapsamlı ve sürdürülebilir çalışmalar yapıyoruz. Örneğin Yeşilay ile YEŞİLBÜS projesinin bölgesel çapta sponsorluğunu üstleneceğiz. TEMA ile de sürekli olarak güçlü bir iş birliği içindeyiz; bölgesel çapta etki üreten kampanyalarda sorumluluk almaya devam edeceğiz. Çok yakında sosyal sorumluluk alanında, toplumun ve çevremizin hassasiyetlerine tam olarak karşılık gelen yeni dönem çalışmalarımızı size ayrıca anlatmak isteriz.

2024 için sloganınız ne olacak?

Gerek iş dünyasında gerek günlük yaşamda, üretmenin, ilişki yönetiminin, empatinin, sempatinin, niyetin, gayretin, nezaketin ve insana verilen değerin daha çok öne çıkacağı, daha çok önemli olacağı bir döneme girdiğimize inanıyorum. Esasen, bu kavramlar, her zaman önemini koruyacak evrensel kavramlar. Ancak, bu ve buna benzer kavramları yoğunlukla ertelediğimiz ya da yok saydığımız bir zamandayız. Kişisel olarak, bu kavramları temsil eden bir iş insanı olmayı çok önemsiyorum. Bu anlamda kişisel ve kurumsal anlamda sloganımız, koşulsuzca insanı merkeze al ki, hayat iyileşsin, anlam kazansın.

NamBlue markamız içinse 2024 sloganımız şöyle: Full NamBlue! Bölgemizde, bizi bilmeyen, bize erişemeyen, bizim erişemediğimiz tek bir istasyon tek bir filo bile kalmayacak.