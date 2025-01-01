Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya gelen Merve ve Kerim çiftinin bebekleri Talha yeni yılın ilk bebeği oldu.

Talha bebeğin ilk ziyaretçileri AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ile AK Parti İl Başkanı Murat Günay oldu.

Ahlatcı ve Günay Talha bebeğe çeyrek altın taktı.

Ahlatcı, "Kıymetli Yıldız Ailesine hayırlı olsun dileklerimizi ileterek, Talha Bebeğe sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diledik. Bu anlamlı anların yeni yıla umut ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum." dedi.