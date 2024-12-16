Çorum’da, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan yiyeceklerden yiyen 18 öğrenci zehirlendi.

Alınan bilgiye göre Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında evlerinde hazırladıkları yiyecekleri tüketen 18 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı.

Bulantı ve kusma şikayetleri üzerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi.

İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

Rahatsızlanan öğrenciler sağlık ekiplerinim müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.