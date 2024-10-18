Çorum'da kış sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunan ıspanakta hasat zamanı başladı.

“Yeşil altın” olarak adlandırılan ıspanak el birliğiyle toplanırken, ıspanaklar önce havuzlarda yıkanıyor, daha sonrada sevkiyatlar için kamyonlara yükleniyor.

Tarım İl Müdürlüğü ekipleri de ıspanakta hasat öncesi pestisit denetimi ve numune alımı gerçekleştirdi.

Son yıllarda yaşanan ıspanak zehirlenmelerine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ıspanak denetimleri gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda da Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Boğabağı, Abdalata ve Üyük köylerinde ıspanak hasadı öncesi insan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi, doğal dengenin korunması ve bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla numune alımı yaptı.

Alınan numuneler Çorum Gıda Kontrol Laboratuvarları'nda incelenecek.