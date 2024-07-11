Amatör futbolumuzda en küçük yaş grubu final maçında yaşananlar gelecek adına son derece düşündürücü. U 11 Final maçında Vefaspor ile Anadolu FK takımları karşı karşıya geldi. Mücadelesi yüksek maçta ikinci yarıda son bölümde Anadolu FK penaltıdan kazandığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın hakemi Ertuğrul Ramazan Boyraz maçın ilk dakikasından itibaren tribünden küfür eden sporcu velisi penaltı kararı sonrasında tel örgülerin oraya inerek küfürlerini devam ettirmesi üzerine saha komserinden Emniyet güçlerini çağırarak şahıstan davacı olduğunu söylemesi üzerine gerilim arttı.

Bu arada ASKF Başkanı Ferhat Arıcı maçın hakeminin yanına gelerek abartılacak bir şey olmadığını söyledi. Arıcı bu arada Vefaspor'lu futbolculara soyunma odasına gitmesini söyledi. Maçın hakeminin maçı bitireceğini sadece şahıstan davacı olduğu için oyunu durdurduğunu söylemesi üzerine iki takım oyuncuları saha kenarındaki yerlerine geçtiler.

Emniyet güçlerinin gerekli girişimleri sonucunda maç tamamlandı ve ödül töreni yapıldı. Maçın hakemi Ertuğrul Ramazan Boyraz maçın bitiminin ardından davacı olduğu veli hakkında Karakol'a giderek ifadesini verdi.

Amatör futbolumuzda en üst yaş grubundan en küçük yaş grubu olan U 11'de yaşanan bu olaylar önümüzdeki yıllar adına son derece endişe verici boyutta. Sahadaki sporculardan daha çok kenar yönetimlerinin ve küçük yaş gruplarında sporcu velilerinin bu tutum ve davranışlarının önüne geçmek noktasında tüm taban birliklerinin bir çalışma yapması ve önleyici tedbirler alması gerekiyor.