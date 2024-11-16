Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinatörlüğünde yürütülen “Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" kapsamında, Çorum’da yürütülen alt projelerin değerlendirildiği 2024 yılı Proje Yürütme Kurulu toplantısı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nden Doç. Dr. İrfan Daşkıran Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah Daire Başkanı Engin Ünay, Koyun Keçi Birlik Başkanı Birol Alanbay ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelleri katıldı.

Proje sayesinde kaliteli damızlık koç ve tekeler elde edilmek amaçlanıyor.