Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 askerimiz şehit oldu.

Tüm Türkiye şehitlerine ağlarken, Çorum'da yüzlerce kişi Tür bayrağını alarak şehitliğe koştu.

Çorum Kent Konseyi tarafından şehitler için anma töreni düzenlendi.

Törene Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında Irak'ta hain terör örgütü tarafından şehit edilen 9 askerimiz ve tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.