Çorum’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıldönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.
İlk tören Atatürk Anıtı’nda düzenlendi.
Programda Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.
Daha sonra Valilikte 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıldönümü nedeniyle kabul töreni gerçekleşti.
Törene AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanlığı adına Mühendis Albay Fatih Yiğit, Askeri Personel ve Sivil Toplum Kuruluşları katıldı.
Törende Vali Çalgan, tek tek tebrikleri kabul etti.
Muhabir: Atila Çiğdem