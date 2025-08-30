Arca Çorum Futbol Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı anlamlı bir şekilde kutladı.

Kulübün teknik heyeti ve futbolcuları, antrenmanlarını tamamladıktan sonra Türk bayrağı ile poz vererek, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Türk milletinin zaferini onurlandırdılar.

Kutlamalar kapsamında, kulüp yetkilileri Türk bayrağı ve Atatürk afişleri ile süsledikleri alanlarda, birlik ve beraberlik mesajları verdiler. Antrenman sonrası yapılan anlamlı poz, Türk futbolunun gücünü ve milli duyguları ön plana çıkaran bir görüntü oluşturdu.

Zafer Bayramı’nın önemine dikkat çekilen bu anlamlı günde, Arca Çorum Futbol Kulübü’nün oyuncuları ve teknik heyeti, Türk milletinin şanlı tarihini ve zaferlerini yad etti.