Çorum ’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Çorum -Samsun Karayolu Sıklık mevkisinde 3 otomobil, hafif ticari araç ve kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan Yunus S, Salih S, Ayser S, Ehat Y, Elanur Y, Meral Y, Ülkü E. Y. ve Recep Y. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bayram tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanan Çorum -Samsun kara yolunda ulaşım, kaza nedeniyle Samsun istikametine bir müddet tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.