Ahlatcı Çorum FK ligin altıncı hafta maçında yarın saat 19’da sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.

Lige kötü bir başlangıç yapan Çorum FK ilk hafta Ümrariyespor deplasmanında mağlup olduktan sonra üç maçlık beraberlik serisinin ardından geçen hafta Malatyaspor’u 4-0 yenerek ligde ilk galibiyetini aldı.

Kırmızı Siyahlı takım geçen hafta aldığı galibiyetin verdiği moralle hafta boyunca Kocaelispor maçına hazırlandı.

Çorum FK’da sakatların düzelmesi ile bu zorlu maç öncesinde eksik futbolcu bulunmuyor. Çorum FK sahasında sezonun ilk galibiyetini alarak sıralamadaki çıkışını devam ettirmek amacında.

Çorum FK’nın bu noktada en büyük güvencesi ise taraftarları. Taraftarlarının vereceği destek ile sahasındaki bu zorlu maçı kazanmak isteyen kırmızı siyahlı takım sahada gereken mücadeleyi verecek.

Konuk Kocaelispor ise yaptığı transferler ile sezona mutlak şampiyonluk hedefi ile başladı. Kadrosunu büyük oranda yenileyen konuk takım ligede fırtına gibi başladı. İlt üç maçını kazanarak zirveye oturan yeşil siyahlı takım son iki maçında aldığı mağlubiyetler ile zirveden koptu.

Amedspor deplasmanında 2-0 mağlup olan ve dokuz kişi kalan Kocaelispor geçen haftada sahasında Manisa FK’ya 2-1 mağlup oldu ve bu maçıda dokuz kişi tamamladı. Çorum fK maçında bu maçta kırmızı kart gören Appındangoye ve Oğulcan Çağlayan forma giyemeyecek.

Kocaelispor’da ligde son iki maçı kaybetmenin ardından yarın Çorum FK maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

İki takımında çıkış maçı olarak gördüğü bu zorlu mücadeleyi Balıkesir bölgesi genç hakemlerinden Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.