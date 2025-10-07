Çorum Belediyesi, kentte yaşanan kuraklık nedeniyle su tasarrufu çağrısında bulundu.

Barajlardaki doluluk oranının kritik seviyelere gerilediğine dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlardan suyu dikkatli ve tasarruflu kullanmaları istendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, son dönemde etkisini artıran kuraklığın su kaynaklarını ciddi şekilde olumsuz etkilediği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çorum’da su hepimiz için en temel ihtiyaçtır. Ancak son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle barajlarımızda su seviyeleri oldukça düşmüş, toplam doluluk oranı yalnızca %3,49 seviyesine inmiştir. Bu baraj doluluk oranları, birçok büyükşehir dahil olmak üzere pek çok belediyeyi zorunlu su kesintilerine gitmek zorunda bırakmıştır. Buna rağmen sizleri susuz bırakmamak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Yeni sondajlar yapıyor, barajlarımızın ölü hacimlerini kullanıyor ve bu nedenle artan arıtma maliyetlerini göze alarak suyu şehrimize ulaştırıyoruz. Yüksek terfilerle ve 60 kilometreyi bulan hatlardan suyu Çorum’a getiriyoruz. Tüm bu zorluklara rağmen önceliğimiz her zaman siz değerli halkımıza kesintisiz su temin etmektir. Çorum Belediyesi olarak bugün olduğu gibi yarın da suyunuz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Açıklamada vatandaşlara su tasarrufu konusunda da çağrıda bulunuldu:

“Suyumuzu her zamankinden daha temkinli, özenli ve israf etmeden kullanmalıyız. Muslukları gereksiz yere açık bırakmayalım, duş sürelerini kısaltalım, bulaşık ve çamaşır makinelerini tam kapasiteyle çalıştıralım, bahçe ve araç yıkamalarında içme suyunu kullanmayalım. Her bir vatandaşımızdan günlük hayatında su tasarrufuna yönelik adımlar atmasını bekliyoruz.”