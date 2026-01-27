Sungurlu ile Kızılırmak arasındaki Tuğcu köyü mevkiinde yer alan ve sürücüler için uzun süredir risk oluşturan Bektaş Ağa Rampası, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak düzenleme çalışmalarıyla tarih oluyor.

Sungurlu Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı ve Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Hüsnü Kayaalp, geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’ı ziyaret ederek Sungurlu–Kızılırmak karayolunda yaşanan sorunları gündeme taşımıştı.

Ziyarette özellikle Bektaş Ağa Rampası’nda ağır tonajlı araçların ciddi zorluklar yaşadığını vurgulayan Kayaalp, yolun virajlı yapısı ve dik rampalarının sürücüler açısından büyük risk oluşturduğunu ifade etmişti.

Yaşanan sorunların hem trafik güvenliğini tehdit ettiğini hem de taşımacılığı olumsuz etkilediğini belirten Kayaalp’in talepleri üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne gerekli bilgilendirmenin yapıldığını ve yolun düzenlenmesi için çalışma başlatılması talimatı verdiğini açıkladı.

Bu kapsamda Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda yolun genişletilmesi ve rampanın eğiminin düşürülmesine karar verildi. Ekipler bölgede işaretleme çalışmalarını tamamlarken, köy muhtarlarıyla da görüşmeler gerçekleştirdi. Belirlenen alanlarda kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapım çalışmalarına başlanacağı bildirildi. (Haber Merkezi)