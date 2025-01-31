AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Ziyaret ile ilgili bir açıklama yapan Ahlatcı, "İlk Evim Arsa" projesi için Çorum Merkez Büget Mahallesi 344 Ada 223 nolu parselde yer alan yaklaşık 530 dönüm alanın TOKİ'ye devredildiğini söyledi.

Ahlatcı; "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'u ziyaret ettik. Sayın Bakanımızın tensipleriyle Çorumumuz için önemli projelerden olacak "İlk Evim Arsa" projesi için Çorum Merkez Büget Mahallesi 344 Ada 223 nolu Parselde yer alan yaklaşık 530 dönüm alan TOKİ ye devredilmiştir. İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız için fırsat sunan projenin gerçekleşmesin önündeki en önemli aşama bu şekilde gerçekleşmiş bulunmaktadır. Çorumumuza hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca köylerimizde yapılacak hizmetler için Özel İdaremize 40 milyon TL maddi kaynak ve 200 adet konteyner desteği sağlanmıştır. Sayın Bakanımıza İlimiz adına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı