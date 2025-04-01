Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın pazar denetiminden sonra tepki göstererek kasa kasa domatesi çöpe döken pazarcıyla ilgili ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, pazarcıya cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Yapılan işlemin usulsüz olduğunu ve cezası bulunduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, açıklamasında şunları söyledi;

“Çorum’da Z.R adlı bir pazarcının domatesleri tepki olarak vatandaşa daha uygun fiyata satmak yerine çöpe döktüğü görülmüş, kişi hakkında Çorum Ticaret il müdürlüğümüz tarafından inceleme ve işlem başlatılmıştır, incele neticesinde bu eylemin piyasada - Darlık yaratmaya, - Piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozmaya, - Tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyet olarak değerlendirilebilecektir. Bu halde ilgili Z. R. ye ve malların gerçek sahibi "Z******" Ünvanlı Hal Esnafına da inceleme başlatılmış olup her ikisine de ayrı ayrı 1.4 milyondan 17.2 milyon tl ye kadar ceza kesilecektir. Ayrıca Çorum Belediyesi tarafından usulsüz ve izinsiz imhadan dolayı işlem yapılacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşımızın huzurunu bozan ve ticaret ahlakın uymayan kötü niyetli kişilerle mücadelemiz 365 gün 24 saat esasına göre devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”