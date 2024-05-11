Okul Sporları Yıldızlar Ragbi Türkiye Şampiyonasında kupalar sahiplerini buldu.

Kızlarda Samsun Yörükler Ortaokulu erkeklerde ise Adana Çeaş Sofulu Ortaokulu şampiyon oldu.

16 erkek 16 kız 32 okulun mücadele ettiği Türkiye Şampiyonası 8-10 Mayıs tarihlerinde Nazmi Avluca sahasında yapıldı.

Dört gün süren Türkiye Şampiyonasında 550 sporcu mücadele etti Yapılan müsabakalar sonuna kızlarda Samsun Yörükler Ortaokulu final maçını kazanarak şampiyonluığa ulaşırken finalde kaybeden Adana Osman Gazi Ortaokulu ise ikincilik kupasının sahibi oldu. Ankara Ertuğrul Gazi Ortaokulu üçüncülük kupasını alırken adana ÇEAŞ Sofulu Ortaokulu ise dördüncülük kupasını aldı.

Erkeklerde ise Adana Çeaş Sofulu Ortaokulu final maçını kazanarak Türkiye Şampiyonu olurken finalde kaybeden Prof Dr. Asiz Sancar Ortaokulu ise ikincilik kupasının sahibi oldu. Konşa Özel Şehriban Çiftli Ortaokulu üçüncülük kupasını alırken Niğde 19 Mayıs Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Türkiye Ragbi şampiyonasında Adana okulları öne çıktılar. Dağıtılan sekiz kupadan üçünü kazanan Adana bir şampiyon bir ikincilik birde dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen kupa törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva, Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay katıldılar.