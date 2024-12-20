İl Hakem Kurulu bu sezon ara dönemde yapılacak Klasman sınavları için dört il hakemini Bölgesel Lig için öneride bulundu.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre il hakemi Abdullah Enes Gökgüney Bölgesel Hakemliğe öneriler isim oldu.

Bölgesel Yardımcı hakemlik için ise il hakemleri Özkan Dağ ve Mertcan Öğreten isimleri İl Hakem Kurulu tarafından bildirildiler.

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Kadın hakem olarak görev yapan sezon başında il hakemliğine düşen Nuriye Çınar Bal ise yeniden Bölgesel Kadın Hakemliğe bildirilen isim oldu.

İl Hakem Kurulları tarafından Merkez Hakem Kuruluna bildirilen Bölgesel Lig adayı hakemler 23 Aralık pazartesi günü Türkiye genelinde sınava girecekler.

Bu sınavda başarılı olan isimler Merkez Hakem Kurulunun değerlendirmeleri sonucunda ligin ikinci yarısında Klasmanda görev alacak isimler açıklanacak.