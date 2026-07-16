Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ArGeSim Teknoloji’nin yüksek katma değerli üretim başarısı, Ekonomim Gazetesi yazarı Vahap Munyar’ın köşesine konu oldu. Geliştirdiği sensör teknolojileriyle dünya pazarında yer alan firma, kilogram başına 150 dolara ulaşan ihracat değeriyle dikkat çekiyor.

Munyar’ın kaleme aldığı yazıda ArGeSim Teknoloji’nin serüveni şöyle anlatıldı:

“İlhan Bora Serin, 1984 yılında Çorum’un Alaca İlçesi’ne bağlı Çikhasan Köyünde 4 çocuklu bir ailenin son ferdi olarak dünyaya geldi. İlkokulu köyünde bitirdikten sonra Anadolu Lisesi’nde “Devlet Parasız Yatılı Bursu”yla eğitim gördü.

Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazandığında babası vefat etmişti. Üniversiteyi de devlet ve özel burslarla tamamlayabildi. Öğrenciliği sırasında bir dönem ABD’ye “değişim öğrenci” programı kapsamında gitti. Not ortalamasının yüksekliği nedeniyle “Eğitimine ABD’de devam et” teklifi aldıysa da ailevi nedenlerle Türkiye’ye döndü.

Üniversiteyi bitirince Suudi Arabistan’da alt yapı işleri yapan bir şirkette 4 yıl çalıştı. Biriktirdiği parayla master için kolları sıvadı. Dortmund Teknik Üniversitesi Robotics bölümüne kabul edildi. Eşine vize alamayınca dava açtı. Mahkeme, “Başvuru sahipleri tüm şartları sağlasa bile Alman Konsolosluğunun vize vermek gibi bir yükümlülüğü yoktur” kararı verdi. Bunun üzerine master eğitimini bıraktı.

Türkiye’ye dönünce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Teknogiriş Sermaye Desteği Programı”na odaklandı. İyi bir projeye verilen hibe 100 bin liraydı. Bu program sayesinde iş hayatına atıldı, 2012 yılında ilk işletmesini kurdu. Projeyi başarıyla tamamladı ama ikinci aşama gereken 750 bin lirayı hibe şeklinde alması mümkün değildi. Bu nedenle seri üretime geçişi beklemeye aldı.

Seri üretime geçişini sağlayacak kaynak için bir dönem ticaret yaptı. 4 yıl çalıştığı Suudi Arabistan’daki bazı altyapı projelerine ürün ihraç etti. 2018 yılında artık gireceği üretim için sermaye biriktiği kanaati oluşunca yeniden kolları sıvadı:

Artık aldığım mühendislik eğitiminin gereğini yerine getirmeliyim. “Bilgi toplumu”ndan “akıllı toplum”a geçişteyiz. Akıllı teknolojilerde sensörlere büyük ihtiyaç olacak. Sensör üretimine girmeliyim.

İlhan Bora Serin, kurduğu ArGesim adlı şirketi üzerinden KOSGEB projeleri yaparak 2 yıllık Ar-Ge süreci sonrasında ilk sensörlerini üretti. “Seven Sensör” markasıyla ilk ürünlerin piyasaya çıkışı COVID-19 pandemisi dönemine denk geldi ama 2021 yılında yatırım teşvik belgesini alıp, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) fabrika inşaatını da başlattı. Fabrika bir yılda devreye girdi.

ArGesim Teknoloji’nin kurucusu İlhan Bora Serin, ürünlerini şöyle anlattı:

27 mühendis, 32 tekniker toplam 85 personelle geliştirdiğimiz sensörler yoğun olarak yenilenebilir enerji alanında kullanılıyor. Özellikle güneş enerjisi santrallerinde tesislerin verimlilik ölçüm ve hesaplamalarında bu sensörlere ihtiyaç duyuluyor.

Yenilenebilir enerji üretiminde verimliliğin önemi üzerinde durdu:

Geliştirdiğimiz sensörler GES’lerde en verimli çalışmanın sağlanmasında önemli rol oynuyor. Sensörler ile sahadan toplanan veriler sayesinde en verimli çalışma planı oluşturulabiliyor.

Kısa sürede “Seven Sensör”ü ihraç ettikleri ülke sayısının 120’yi aştığını belirtti:

ABD’den Japonya’ya İsveç’ten Güney Afrika’ya kadar değişen ihracat pazarlarında zorlu iklim koşullarında sensörlerimiz sahada GES’lerle ilgili veriler toplanmasını sağlıyor. Yatırımcıların bir anlamda sahadaki gözü-kulağı oluyor.

Ürünlerinde sürekli iyileştirmeler ve geliştirmeler yaptıklarını vurguladı:

Teknolojik yaşlanmanın hızlı olduğu bir alanda faaliyet gösteriyoruz. O nedenle teknolojik anlamda genç kalabilmek için yoğun Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz.

ArGesim Teknoloji’ye ait 3 adet patentlerinin olduğunu kaydetti:

TÜBİTAK ile 14 milyon lira bütçeli lazer tabanlı rüzgar ölçümü Ar-Ge projesi yürütüyoruz. Bu Ar-Ge çalışmalarıyla katma değeri daha yüksek ürünler tasarlayarak sektöre yön vermeyi hedefliyoruz.

Söz katma değerden açılınca “Seven Sensör”ün kilo başına ihracat değerini sordum, yanıtladı:

Halen kilogram başına ihracat gelirimiz 150 dolar. Bunu daha yukarı taşımanın gayreti içindeyiz.

Çorum’un Alaca ilçesi, Çikhasan Köyünden eğitim için Gaziantep’e, ABD’ye, Almanya’ya uzanan İlhan Bora Serin, devletin girişimci desteklerini yerinde kullanarak memleketi Çorum’da sensör üretmeyi başardı… Bu başarısına ihracatı da ekleyerek kilo başına 150 dolarlık gelire imza attı…

Cumhuriyet’in sunduğu fırsatlar beni bu noktaya taşıdı

ARGESİM Teknoloji’nin kurucusu, “Seven Sensör”ün üreticisi İlhan Bora Serin, başarısının temelinde Cumhuriyet’in sağladığı eşit fırsatlar olduğunu şöyle tarifledi:

Eğer devlet Çikhasan Köyü’nde ilkokul yapmasaydı, eğitim hayatına girmem çok zor olurdu. Eğer devlet Alaca’ya Anadolu Lisesi açmasaydı, yabancı dil öğrenmem çok zordu. Eğer devlet burs vermeseydi, üniversiteyi okumam çok zordu. Eğer devlet “Teknogirişim Sermaye Desteği” programıyla hibe vermeseydi, iş hayatına girmem çok zor olurdu. Eğer devlet fabrika için yatırım teşvik belgesi vermeseydi, o fabrikayı açmam çok zordu.

Ardından ekledi:

Cumhuriyetin fırsatlar sunması ve bunları eşit dağıtmasının bu başarıda katkısı büyük.

Sonra şu mesajı verdi: Devletimizin bu fırsatları daha fazla ve eşit şekilde dağıtması ülkemizin gelecek nesillerinin daha büyük başarıları gerçekleştirmesini sağlar.”