Halk Ekmek Fabrikası 2.Üretim Hattı açılış törenine katılan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde yaptığı 'sokak çağrısına' ilişkin itidal çağrısında bulundu.

'Bu ülkeyi yönetmeye talip olanların söylediği sözlerin nereye gideceğini hesap etmesi gerekir.' diyen Kaya; "CHP’nin genel başkanı geçtiğimiz gün milleti sokağa davet edecek anlamda sözler söylüyor. Siyasetçilerin itidalli olması gerekir. Bu ülkeyi yönetmeye talip olanların söylediği sözlerin nereye gideceğini hesap etmesi gerekir. Bu devlet sokakta kurulmadı. Bu devleti, bu millet kurdu. Sahibi de millettir. Bu millet sandıkta kendini yöneteceklerini belirler. Onun için milleti sokağa çağırmak sonu önü alınamaz olaylara, şiddete yol açabilir. Herkesin itidalli olması gerekir. Siz AK Parti karşıtlarını yada kendi seçmenlerinizi sokağa çağırdığınızda içinde radikal örgütler, istihbarat örgütleri sokağa inip toplumu, milleti karşı karşıya getirebilir ve kan dökülmesi dahil bir çok olay meydana gelebilir.” ifadelerini kullandı

'TERÖRSÜZ TRÜKİYE'YE YAPILAN KOMPLO İDİ'

‘Terörsüz Türkiye’ hedefine adım adım ilerlerken, komploların kurulduğuna dikkat çeken Kaya;

“İç cepheyi güçlendirmek için ‘Terörsüz Türkiye’ planı kapsamında belli bir aşamaya geldik. Terör örgütü silah bırakacak. Bunu gerçekleşmesi demek Türkiye’nin bölgedeki liderliğini pekiştirmesi demek. Türkiye’nin milyarca lira teröre harcadığı para ülkenin cebinde kalması demek. Bu durum bazı ülkelerin istihbarat örgütlerini rahatsız ediyor. Türkiye üzerinde operasyona başladılar. Önce peygamber efendimizin karikatürünü yaptılar. O gün Cumhuriyet Halk Partisi’nin mahkeme kararı vardı ve bekledikleri karar çıksaydı karikatürü piyasaya sürerek iki tarafı karşılıklı bir araya getireceklerdi. Bu terörsüz Türkiye’ye yapılan bir komplo idi. Ancak bu komplo tutmadı.” şeklinde konuştu