Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum Şubesine verilen bağışlar, Doğu Afrika ülkesi Uganda'da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Dünya genelinde yardım faaliyetleri yürüten Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Afrika kıtasında yardımlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum Şube Temsilcisi Emrah Öztekin, Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'ya giderek yardımları ulaştırdı. Uganda'nın başkenti Kampala'ya yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki kırsal alan Sheebah de su kuyuları açan yardım gönüllüleri burada Afrikalı çocuklar ile keyifli dakikalar geçirdi.

Uganda programı kapsamında 23 su kuyusunun açılış yapılırken, 50 büyükbaş adak, şükür ve akika kurban kesimi, Kur’an-ı Kerim dağıtımı da gerçekleştirildi.

Yardım faaliyeti ile ilgili bilgi veren Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum Şube Temsilcisi Emrah Öztekin, yaptıkları çalışmalar sırasında çok duygusal anlar yaşadıklarını dile getirerek, “Bu yıl genel merkezimizin hazırlamış olduğu program vesilesi ile Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'ya gittik. Afrika kıtasının yoksul ülkelerinden olan Uganda’da çeşitli faaliyetler yürüttük. Koca ülke de hâlâ açlık, susuzluk ve yoksulluğun üst safhada olduğunu gördük. Benim de ilk deneyimim oldu. Gerçekten bu topraklarda insan yokluğun ne olduğunu anlıyor. Bazen biz dahi ne yiyeceğimize karar vermeyip olan ne var ise onunla yetiniyorduk. Uganda’da çeşitli faaliyetlerimiz oldu. En önceliğimiz su kuyuları oldu. Bu kapsamda belli kırsal bölgeler de bağışçılarımızın bağışlamış olduğu 23 adet su kuyusunu açtık. Akabinde yoksul medrese öğrencilerine Kur’an-ı Kerim dağıtımı da bulunduk. Bize bağışta bulunan bağışçılarımızın adak, şükür, akika ve sadaka olmak üzere 50 adet büyükbaş kurbanlarını kestik. Bu benim için önemli ve güzel bir deneyim oldu. Çorum temsilciliği olarak bundan sonraki süreçte de itina ile faaliyetlerimizi gerek il genelimiz gerekse Afrika ve Asya kıtasındaki yoksul ülkelere yapacağız” dedi.