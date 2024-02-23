CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Çorumlu Veli Gündüz Şahin’in Irak Türkmeni çocuklara yönelik kullandığı "Bunlar büyüdüğü zaman büyük sorun olur, gönderirim bunları" sözleri tepki çekti.

CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, seçim çalışmaları sırasında Irak Türkmeni 3 çocuğa yönelik, "Bunların büyüyünce memleketine gitmesi gerekiyor. Gönderirim ben bunları memleketine. Bunun için benim adaylığımı çekseler bu çocuklar yarın büyüdüğü zaman bizim memleketimize büyük sorun olur" ifadeleri kullandı.

Şahin’in sözleri ise sosyal medyada tepkilere yol açtı.