Bolu Anadolu Otoyolu'nda Tır ile çarpıştıktan sonra alev alan otomobildeki çift ile 2 çocukları hayatını kaybetti, 1 çocukları ise yaralandı. Kazada ölen ailenin Çorumlu olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Salih U. (51) idaresindeki 51 NA 972 plakalı tır ile Çorumlu Feyzullah Doğan'ın (41) kullandığı 06 BDP 870 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmada Feyzullah Doğan ile eşi Şahsenem Doğan (34), çocukları Eren (12) ve Koray (3) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tır sürücüsü ile yanındaki Hacı K. (59) ve otomobilde bulunan Yiğit D. (17) yaralandı. Çarpışma sonucu tırda başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tır sürücüsü ise tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Senemoğlu köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ve Ankara Yenimahalle Belediyesi'nde görev yaptığı öğrenilen Feyzullah Doğan, eşi Şahsenem Doğan ve çocukları Eren ile Koray'ın yarın Cuma namazına müteakip köylerinde toprağa verileceği öğrenildi.