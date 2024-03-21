Samsun'da tanker ile otomobilin çarptığı kazada 1 kişi yakalandı.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Çorum karayolu Sarıışık mevkisinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Seydahmet Kukuş idaresindeki 55 ZC 131 plakalı tanker, kavşakta yola çıkan Mehmet K. yönetimindeki otomobile arkadan çarpıp makasladı.
Kaza otomobilde bulunan Rahime K. yaralandı.
Yaralı kadın, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Editör: İhlas Haber Ajansı