29 Aralık'ta çıkan yangın sonucu hastaneye kaldırılan Astsubay Başçavuş Neşet Uçar(40), yaşam savaşını kaybetti.

Ankara'da bir askeri birlikte astsubay başçavuş olarak görev yapan ve izinli olarak memleketine geldiği öğrenilen Neşet Uçar, 29 Aralık'ta Mecitözü ilçesinde çıkan yangında baygın halde bulunmuştu.

Günlerdir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde yaşam mücadelesi veren Astsubay Başçavuş, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.