Çorumlu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Hamzaoğlu, tatil için gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde denizde boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, tatil amacıyla KKTC’nin Gazimağusa kentinde bulunan Hamzaoğlu, Ordu Evi Plajı’nda denize girdi. Bir süre sonra denizde boğulma tehlikesi geçiren Hamzaoğlu’na müdahale edildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hamzaoğlu, hayatını kaybetti.

Bayram Hamzaoğlu’nun cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Sungurlu Ulu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Sarıtepe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.