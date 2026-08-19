Çorum Hakimiyet Gazetesinde uzun yıllardır köşe yazarlığı yapan emekli eğitimci Veysel Uysal’ın ilk kitabı okuyucu ile buluştu.

Emekli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Veysel Uysal’ın ilk kitabı “Bütün Yönleriyle İslam’da Aile ve Çocuk Terbiyesi” Sistem Ofset Yayınlarından çıktı.

Kitabında aile ve ailenin öneminden bahseden Veysel Uysal, eş seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, eşlerin birbirlerine karşı görevleri, ailede çocuk terbiyesi ve eğitimi hakkında bilgilere değiniyor.

Kitapta ayrıca namaz sureleri ve duaları ile 32 farz bölümleri de yer alıyor.

VEYSEL UYSAL KİMDİR?

Köşe yazarımız Veysel Uysal, 1957 yılında Çorum merkeze bağlı İnalözü köyünde doğdu. İlkokulu kendi köyünde, ortaokul ve liseyi ise Çorum İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde bitirdikten sonra Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak Çorum Atatürk Anadolu Lisesinde yapmakta olduğu öğretmenlik mesleğinden 38 yıl 7 ayın sonunda 2021 yılı Ağustos ayı itibarıyla da göreve başladığı aynı Atatürk Anadolu Proje Lisesinden emekli oldu.

Uysal’ın haftalık makaleleri yaklaşık 21 yıldır Çorum Hâkimiyet Gazetesinde düzenli olarak yayınlanıyor. Uysal’ın Almanya'da aylık olarak yayımlanan Köprü dergisinde de makaleleri yer alıyor.

Uysal’ın kitap çalışmaları ile birlikte haftalık tefsir ve hadis sohbetleri de devam ediyor.

Yazarın, Müminin Miracı Namaz ve Kur’an-ı Kerimin Gönderiliş Amaçları isimli kitapları ise şuan baskı aşamasında.