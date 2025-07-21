Çorum Voleybolu bir ilke imza attı ve Avrupa’ya transfer olan ilk voleybolcu sevincini yaşadı. Çorum Fabrika Voleybol’dan yetişen 17 yaşındaki Ceren Hasdemir Fransa’nın Volero Le Cannet takımına transfer oldu.

17 yaşında 1.80 boyunda ve smaçör ve pasör çaprazı mevkilerinde oynayan Ceren Hasdemir Çorum Fabrika Voleybol’da yetiştikten sonra 21-22 sezonunda TVF Spor Lisesi takımına transfer oldu. İki sezon bu takımda forma giydikten sonra 24-25 sezonunda Alpet Zerenspor ve Zerenspor kulübü takımlarında forma giydi.

Bu dönemde U 16 ve U 17 milli takımlarına forma giyen Ceren Hasdemir son olarak da U 19 Yaş Altı Kadın Milli takımı ile geçtiğimiz günlerde sona eren Dünya Şampiyonasında dördüncülük kupasının sahibi olmuştu.

Çorum’dan yetişip Avrupa’ya transfer olan ilk sporcu olma özelliğini kazanan Ceren Hasdemir hedefinin hem kendisini geliştirmek hem de ülkesini en güzel şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.