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Çorumlu elektrikçi esnafı, İstanbul’da bu yıl 6.’sı düzenlenen Uluslararası Akıllı Bina Teknolojileri, Elektrik ve Elektronik Aydınlatma Fuarı’na katıldı.

Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık 50 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen fuar gezisinde esnafa, Çorum Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Esnaf Odası Genel Sekreteri Eyüp Bolat eşlik etti.

Çorumlu elektrikçi esnafı fuarda piyasaya çıkan yeni ürünleri yakından görme ve tanıma fırsatına sahip olurken ayrıca malzeme aldıkları toptancı ve fabrika yetkilileri bire bir görüşme imkanı buldular.

Oda üyesi esnaf, fuarın ardından İstanbul'u gezerek az da olsa iş streslerini üzerlerinden atarlarken, Noas Elektrik Fabrikasını da ziyaret etmeyi ihmal etmediler. Bu tür fuar gezilerinin kendileri için çok yararlı olduğunu dile getiren oda üyeleri, yeni çıkan ürünleri takip ederek araştırdıklarını ve bu tür gezilerin devam etmesi temennisinde bulundular.

Oda üyeleri ayrıca kendilerine bu imkanı sunan Oda Başkanı Erol Bozkurt ve kendilerine fuar gezisi boyunca eşlik eden Oda Genel Sekreteri Eyüp Bolat’a teşekkür ettiler.