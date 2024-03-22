Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim çalışmalarına Organize Sanayi Bölgesi’nde kaldığı yerden devam etti.

OSB’de faaliyet gösteren firmalardan BKM Tekstil, 3F Tekstil, Makenas, Emta Makine, Altan Makine, Hitit Yalıtım ve Ece Mobilya’yı gezerek firma yetkilileri Ercan Okutucu, Ali Dost, Mehmet Çelik, Altan Kısar ve Furkan Kayiş’dan firmaları ve üretimleri hakkında bilgi alan CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, firma personel ve çalışanlara kolaylık dileyerek, Ramazan aylarını tebrik etti.

Çöphüseyinoğlu, Çorum ekonomisinin lokomotifi olan ve şehre yüksek katma değer kazandıran tüm iş insanlarına işlerinde başarı ve bol kazançlar diledi.

Çorumlu firmaların kabuğunu kırarak artık tüm dünyaya açıldıklarını ve ülkemize döviz kazandırdıklarını vurgulayan Çöphüseyinoğlu, ülkemizde hepsi birbirinden marka haline gelen tüm firmalarla gurur duyduklarını söyledi.

Belediye Başkanı seçilmesi halinde Çorumlu tüm iş insanlarının sorun ve talepleri ile yakından ilgileneceğini kaydetti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren firma yetkilileri ise, CHP Adayı Çöphüseyinoğlu ve ekibine yerel seçimlerde başarı dilediler.

MUHTARLAR DERNEĞİNİ UNUTMADI

CHP Adayı Çöphüseyinoğlu ayrıca Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı Yılmaz Kılcı’yı ziyaret ederek, muhtarların yerel yönetimlerden beklenti ve taleplerini de dinlemeyi ihmal etmedi.

Çöphüseyinoğlu, aynı zamanda Çöplü Mahallesi Muhtarı olan Yılmaz Kılcı aracılığı ile tüm mahalle muhtarlarına selamlarını iletti.

Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ile parti yöneticileri eşlik etti.