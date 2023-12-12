Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sungurlu’nun önemli sanayi kuruluşlarından SUN-KA kağıt, Orta Anadolu Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatları Birliği tarafından "en çok ihracat yapan", "ihracatını en çok artıran" ve "en çok ülkeye ihracat yapan" firma kategorilerinde ödüle layık görüldü.

SUN-KA kağıt fabrikasının Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Levent Öztekin, Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen “Üye Buluşması" organizasyonuna katıldı.

Levent Öztekin, organizasyonla ilgili şu bilgileri verdi: “Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği tarafından, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak, sektörün yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak ve sektörel sinerji yaratmak üzere, değerli üyelerimiz ile ‘Üye Buluşması’ organizasyonunda bir araya geldik. 8-10 Aralık tarihîleri arasında Cornelia DiamondGolf Resort & Spa/Antalya'da katılım sağladığımız organizasyonda, Orta Anadolu Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatları Birliği bazında ihracat performansına göre firmamıza plaketler takdim edildi. Bu kapsamda kâğıt ve karton sektöründe "en çok ihracat yapan ", "ihracatını en çok artıran" ve "en çok ülkeye ihracat yapan" firma kategorilerinde, her kategoride ilk 5 firma içerinde yer alan firmamız bu 3 kategoride de plaketlerini almanın mutluluğu yaşıyoruz. Bu vesileyle, tüm çalışma arkadaşlarımızla bu gururu paylaşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da yükselerek devam etmesi dileğiyle…”