Çorum’un Güney Kore’deki kardeş şehri Gimhae Belediye Başkanı’nın daveti üzerine Güney Kore’ye giden Çorum heyeti resmi temaslarını sürdürüyor.

Ziyaret kapsamında Çorum’un tanıtımına ve bilimsel çalışmalara katkı sağlayacak iki önemli iş birliği protokolüne imza atıldı.

Çorum Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Belediye Başkan Yardımcıları Zübeyir Tuncel, Fatih Özüyağlı, Çorum Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Talat Tekin, 7 Ekim 2024 – 2 Şubat 2025 tarihleri arasında Gimhae Ulusal Müzesi’nde 229 adet Hitit eseriyle açılacak Hitit Özel Sergisi protokol anlaşması ve bir dizi resmi ziyaret için Güney Kore’ye gitti. Çorum heyetine Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz de eşlik etti.

Kardeş Şehir Gimhae Belediye Başkanı Hong, Tae Yong ve Güney Kore Gimhae Ulusal Müzesi Genel Müdürü Yoon, Hyung Won ve Gimhae heyetinin de katıldığı törende, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Belediyesi, Gimhae Belediyesi ve Güney Kore Gimhae Ulusal Müzesi arasında protokol imzalandı.

Ziyaretler kapsamında ayrıca Hitit Üniversitesi ile Güney Kore İnje Üniversitesi arasında da işbirliği protokolü imzalandı. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk ve Güney Kore İnje Üniversitesi Rektörü Jeon, Min Hyon arasında imzalanan protokol kapsamında iki üniversite arasında bilimsel araştırmalarda işbirliği, öğrenci ve hoca değişimi projesi uygulanacak.

Kardeş şehir Gimhae’ye ilimiz adına çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Başta Gimhae Belediye Başkanımız Hong, Tae Yong olmak üzere burada bizlerle çok yakından ilgilendiler ve üst düzey misafirperverlik gösterdiler. Kendilerine heyetim adına teşekkür ediyorum. Şehrimiz adına oldukça verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. İlimizin kültürel turizmine, bilimsel çalışmalarına önemli katkı sunacak iki ayrı protokole imza attık” dedi.

İmzalanan protokollerin, Çorum'a hem kültürel hem de akademik alanda önemli katılar sağlayacağını dile getiren Başkan Aşgın, “Kardeş şehir Gimhae ile kurduğumuz bu güçlü bağlar, gelecekte de devam edecek ve yeni iş birliklerinin kapısını arayacaktır. Emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyor, bu iş birliklerinin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.