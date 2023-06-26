FATİH BATTAR
Edinilen bilgilere göre kaza, Kırıkkale-Çorum kara yolu üzerindeki Yukarı Mahmutlar köyünde meydana geldi.
Bektaş Güleçyüz idaresindeki 06 PMN 47 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, köprünün demir korkuluklarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kazada ağır yaralanan Çorumlu genç Ali Cenk Güleçyüz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Baba Bektaş Güleçyüz ve anne Kıynet Güleçyüz'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Genç yaşta kazaya kurban giden Ali Cenk Güleçyüz bugün Sungurlu'da öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Sarıtepe Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.