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Çorumlu genç futbolcu yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Antalyaspor altyapılarında forma giyen Çorumlu genç sporcu Çınar Çelebi (16), bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu.

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Eskialibeyköy nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen gencin cenazesi bugün Antalya'da toprağa verilecek.

Bu arada Antalyaspor'da vefat eden genç sporcu için bir taziye mesajı yayınladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; “Bir süredir tedavi gören altyapı sporcumuz, 2007 doğumlu Çınar Çelebi’nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum evladımıza Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi