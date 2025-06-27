İstanbul Süper Amatör Lig ekiplerinden Girne Gençlikspor'da teknik direktörlüğe Çorumlu Rıdvan Aksoy getirildi.

Maltepe temsilcisini bir sezon önce şampiyon yaparak 1.Amatör Lig'den Süper Amatör Lig'e çıkaran Rıdvan Aksoy, yeni yönetimin teklifini kabul ederek, 2025-2026 futbol sezonu için A takımın başına geçti.

Geçen sezon Süper Lig takımlarından Sivasspor'da maç ve performans analisti olarak çalışan Aksoy ayrıca üç sezon Maltepespor'da görev aldı.

Rıdvan Aksoy Çorum Gençlerbirliğinde başladığı futbol hayatında dokuz yıl oynadıktan sonra İstanbul’a giden Aksoy Maltepespor alt yapısında başladığı teknik adamlık ile bu takımla Bölgesel Amatör ligde mücadele etti.

Geçtiğimiz sezon Sivasspor teknik heyetinde maç ve performans analisti olarak görev yapan Aksoy yeni sezon için bir sezon önce Süper Amatör Küme’ye çıkardığı Girne Gençlikspor ile yeniden anlaştı.