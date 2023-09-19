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Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan kadın girişimci Havva Özata'nın mantı fabrikası hayali gerçek oluyor.

Sungurlu'da 6 yıl önce veresiye un alarak kooperatif bünyesinde üretime başlayan kadın girişimci, 15 milyon liraya Sungurlu Organize Sanayi'ye manti fabrikası açacağını açıkladı.

Sungurlu Kadın Girişimi Sevgisun Mantı Üretimi Ltd. Şti. firması sahibi olan Havva Özata, ilçede kadın girişimciler tarafından kurdukları kooperatifle aylık 50 ton mantı üretimi yaptıklarını belirtti.

Sungurlu OSB’ye kurulan fabrikaların kendisine ilham kaynağı olduğunu anlatan Havva Özata, yurt içi ve yurt dışından gelen yoğun talepler üzerine şirket kurarak OSB’ye fabrika kurmaya karar verdiğini söyledi.

OSB’den tahsis edilen 6 dönüm araziye 15 milyon lira yatırımla kuracakları fabrikada yıllık 2 bin ton mantı üretmeyi hedeflediklerini vurgulayan Özata, projeyi tamamlayıp zemin etüdü yaptırdıkları yere 1 ay içinde fabrikanın temelini atacaklarını kaydetti.

SEVGİSUN adı ile markalaşan ve faaliyet gösteren kooperatifin Kurucu Başkanı Havva Özata, ‘beş tahta, beş oklava’ sloganlarıyla 2016 yılında sanayi sitesinde bir dükkânda bu yola çıktıklarını ifade etti.

Özata, Sungurlu’nun bereketli topraklarında yetişen ürünlerin şuan Türkiye genelinde Tarım Kredi Kooperatifi, Torku ve Migros gibi kurumsal marketlerde S.S. Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile yayıldığını dile getirdi.