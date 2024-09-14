Çorum bölgesi futbol hakemlerinden Ertuğrul Ramazan Boyraz, Alanya’da oynanacak olan 3.Lig maçında dördüncü hakem olarak görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül Pazar günü Alanya 1221 Futbol Kulübü ile 1923 Mustafa Kemal Paşa SK arasında oynanacak olan 3.Lig 3.Grup 2.hafta maçını Ankara bölgesi klasman hakemlerinden Özer Özden yönetecek. Alanya Milli Egemenlik Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçta Özden’in yardımcılıklarını yine Ankara bölgesi hakemlerinden Demirhan Emir ve Orhun Aydın Duran yapacak. Çorum bölgesi hakemlerinden Ertuğrul Ramazan Boyraz ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.