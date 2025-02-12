Çorumlu İş İnsanları Platformu, AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Tuncay Hayta'yı ziyaret etti.

Görüşmede Antalya ve Muratpaşa ilçesinin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak projeler ele alındı.

Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri, AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Tuncay Hayta ile bir araya gelerek, yakın zamanda planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Tuncay Hayta, Çorumlu iş adamlarının yanında olduklarını belirterek, platformun ihtiyaç duyduğu her konuda destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Hayta, Antalya'nın gelişimine katkı sağlamak isteyen tüm iş adamlarıyla iş birliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Çorumlu İş İnsanları Platformu Başkanı Halil Güvenbaş ise Muratpaşa ilçesi için el birliğiyle çalışacaklarını ve ilçeye katkı sağlayacak projelerde yer alacaklarını dile getirdi.

Antalya'nın kalkınmasına katkıda bulunacak projelerde birlikte hareket etme kararlılığını dile getiren taraflar, bölgedeki ekonomik gelişmelere katkı sağlamak amacıyla çeşitli yatırımlar gerçekleştireceklerini kaydettiler.