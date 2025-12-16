Bünyesinde 5 tanesi Türkiye Geneli Koordinatör tek ihracatçı birliği konumda toplam 8 ihracatçı birliği bulunan Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Koordinatör başkanlık görevine Erdem Çenesiz seçildi.

Kısa adı OAİB olan Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği; 1989 yılında Ankara'da Kuruldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM ) bağlı en büyük 3. Genel sekreterlik olan OAİB bünyesindeki 8 ihracatçı birliği içerisinde "Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği", "Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği", “Orta Anadolu Süs Bitkileri İhracatçıları Birliği”, "İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği" ve "Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği" sektörlerinde Türkiye genelinde tek İhracatçı birlik. TİM çatısı altında 5 tane koordinatör birliğe sahip tek genel sekreterlik ise OAİB. OAİB çatısı altında Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği de sektörlerinin en başarılı birlikleri olarak gösteriliyor.

OAİB koordinatör başkanlık görevini İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Şanal’dan devralan hemşehrimiz işadamı Erdem Çenesiz, hâlihazırda Çimento Cam Seramik ve Toprak ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanlığı görevini yürütüyor.

OAİB Koordinatör Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı A.Tahsin Ata görevine devam ederken, Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı R.Kaan Maşlak koordinatör başkan yardımcılığı görevine seçildi.