Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, geçtiğimiz hafta Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetiminin nezaket ziyaretinde işadamı Ahmet Ahlatcı’nın desteğiyle üniversite bünyesinde barut üretiminde ürün geliştirme ve araştırma merkezi kurulacağını açıklamıştı.

Konuya ilişkin Sungurlu Gazetesi’nde yer alan habere göre, Hitit Üniversitesi savunma sanayisine yönelik önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın desteğiyle üniversite bünyesinde Barut Araştırma ve Ürün Geliştirme Merkezi kurulacağını açıkladı.

Ahlatcı Holding bünyesinde Sungurlu’da faaliyet gösteren GoldForce Küresel Barut Fabrikası için planlanan merkezle, savunma sanayisine yönelik akademik ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor. Barut üretimi kapsamında kurulacak araştırma ve ürün geliştirme merkezinin, hem bilimsel çalışmalara hem de yerli ve milli üretime önemli katkılar sunması bekleniyor.

Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversit-sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekerek, bu tür projelerin bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracağını ve nitelikli insan kaynağının yetişmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Öte yandan Hitit Üniversitesi, Sungurlu GoldForce Barut Fabrikası’nı yakından ilgilendiren selüloz alanında bir Milli Teknoloji Laboratuvarı kurulması için TÜBİTAK’a gerekli başvuruyu yaptı.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren GoldForce, hafif ve ağır silah mühimmatları için sevk barutu üretimi gerçekleştiriyor. Yüksek teknoloji ve uluslararası standartlarda üretim yapan tesis, savunma sanayiinin kritik ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ahlatcı Holding, OSB’de 1600 dönümlük alan üzerinde GoldForce Küresel Barut Fabrikası ile barutun hammaddeleri olan Nitroselüloz ve Nitrogliserin tesislerini kurarak sektöre önemli bir yatırım gerçekleştirdi.