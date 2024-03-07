Cebindeki 20 Markla gittiği Almanya'da 1986 yılında KOBIL isimli teknoloji şirketini kuran Çorumlu işadamı İsmet Koyun, küresel çapta faaliyet gösteren teknoloji şirketiyle birlikte sektördeki en büyük oyunculardan biri.

Patronlar dünyası.com internet sitesinde yer alan habere göre, kendisini Anadolu'nun Elon Musk'ı olarak adlandıran İsmet Koyun, 18 yaşında geldiği Almanya'da hem amcasının desteği ile okumuş hem de çalışmış. 26 yaşına geldiğinde de teknoloji şirketi KOBIL'i ve "İstanbul Senin" uygulamasını kurmuş.

ALMANYA GÖÇ ÜLKESİ OLDUĞUNUN HÂLÂ FARKINDA DEĞİL

Koyun, Almanya'daki yabancıların dört kat daha fazla çalışmak zorunda olduğunu söylüyor. Almanların göçmenleri hoş tutmamasının Almanya'ya kaliteli insanların göç etmesini engellediğini vurguluyor.

Almanya'daki göçmenlerin başarı hikayelerine daha fazla dikkat çekilmesinin nitelikli iş gücü açığını azaltacağına inanıyor.

HER YERİ DİJİTALLEŞTİRME HAYALİ

İsmet Koyun, dijital dönüşüme yürekten inanan bir isim. Buna ayak uyduramayanların zaman içinde kaybolacağını düşünüyor.

Şirketi KOBIL bünyesinde göçmenlere de çalışma fırsatı vermek isteyen Koyun Almanya'daki tüm il ve ilçeleri dijitalleşme devrimini gerçekleştirmenin hayalini kuruyor. (patronlar dünyası)