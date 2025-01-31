Türkiye’nin en çok ihracat geliri sağlayan üçüncü sektörü olan hazır giyim sektörünün kapsayıcılığı en yüksek sivil toplum kuruluşu Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

Genel kurul sonunda Çorumlu işadamı Dr. Ümit Özüren ve Toygar Narbay başkan olarak seçildi.

Dr. Ümit Özüren kimdir?

Orta-Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Tekstil Mühendisliği eğitimi almıştır. Çorap üretimi yapan aile işletmelerinde 2. Nesil olarak 30 yıldır yöneticilik yapmaktadır.

Hali hazırda İşletme/örgütsel davranış dalında Doktora eğitimini tamamladığı İstanbul Kültür Üniversitesinde, öğretim üyeliği ve akademik çalışmaları devam etmektedir.

Çeşitli sektörel sivil toplum kurumlarında yönetim kurulu üyelikleri ve başkanlıklar yapmıştır. 3 kız babasıdır.

TGSD YÖNETİM KURULU

TGSD 25. Dönem Yönetim Kurulu’nda yönetimin üçte birini kadın, üçte birini ise 40 yaş altı üyeler oluşturdu. Yönetim Kurulu’nda şu isimler yer aldı: Toygar Narbay (Narkonteks Tekstil), Dr. Ümit Özüren (Murat Çorap), Vedat Yavuz (Gelişim Tekstil), Servet Karaalioğlu (Fatto Giyim), Fahrettin Akaydın (Barco Tekstil), Cevdet Karahasanoğlu (Pameks Giyim), Şafak Kıpık (Spring Near East Manufacturing), Hakan Tin (Reha Tekstil), İsmail Kutlu (GIZIA), Damla Şahin (Kardem Tekstil), Mehmet Metin Akyüz (MYN Triko), Koray Güvenir (SML Tekstil), Arzu Kaprol (Arzu Kaprol), Bora Öner (Penti), Serkan Eyüboğlu (Eyüboğlu Tekstil), Nadin Hacerestunç (SGS), Ayşegül Kaya (TYH Tekstil), Refika Ünlü (Ünlü Tekstil), Vittorio Zagaia (Galata Taşımacılık), Lütfi Bayrak (Elbe Tekstil), Hande Şansal (Aster), Nurettin Vedat Doğan (Le Faxx Jeans), Can Aras (Titbaş), Yasemin Sezer (Sezer