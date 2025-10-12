Karadağ’a çalışmaya giden Çorumlu işçi, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Ortaköy'e bağlı Senemoğlu Köyü nüfusuna kayıtlı Seyfi Acar (41), çalışmak için gittiği Karadağ’da kazada vefat etti.

Seyfi Acar’ın cenazesi köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak
Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak
İçeriği Görüntüle

Cenazeye, CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclis Üyesi Dursun Uzunca, Belediye Meclis Üyesi Müslüm Acar, Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Güngör Atak, bazı siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

bir veya daha fazla kişi ve kalabalık görseli olabilir

Muhabir: Fatih Battar