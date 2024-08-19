Çorum Kent Tarihi alanında önemli çalışmalar yapan Çorum Belediyesi Kent Arşivi, yeni bir eseri daha şehrin kültür arşivine kazandırdı.

Çorum Belediyesi Kültür Yayınları Çorum’un Kadın Halk Ozanlarının hayatını ve eserleri konu alan kitabı Çorum’un kültürel hafızasına dahil etti. Eğitimci yazarlar Hasan Korkmaz ve İbrahim Gösterir tarafından derlenen, 50 Kadın Ozan’ın yer aldığı kitapta ozanların biyografilerinin yanı sıra kaleme aldıkları eserlerine yer verildi.

Çorum Belediyesi olarak şehrin kültürel birikimini tanımak adına böylesi eserlere önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kadın Halk Ozanları kitabının Eğitimci yazarlar Hasan Korkmaz ve İbrahim Gösterir’in uzun ve özverili çalışmaları sonrasında ortaya çıktığını belirtti. Aşgın “Ortak akıl etrafında şehrimize hizmet eden tüm kültür insanlarına şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Çorumlu Kadın Halk Ozanları kitabı, Çorum Belediyesi Kent Arşivi’nden temin edilebilecek.