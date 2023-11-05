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Bir aydır Gazze’de yaşanan soykırıma dikkat çekmek için Çorumlu kadınlar ve çocuklar, bugün Kadeş Barış Meydanı’nda saat 14.00'te bir program gerçekleştirecek.

Çorum Filistin Platformu Kadın temsilcilerinin organize ettiği ve Çorumlu kadın ve çocukların davet edildiği program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak.

Küçük çocuğun yazdığı Filistin’e Mektup ’un okunacağı programda “Ben Kudüs’üm” adlı şiir dinletisi gerçekleştirilecek.

Dua ile bitirilecek programa katılanlara Türk bayrağı ve Filistin bayraklarının renklerini içeren bileklik dağıtılacak.

Ayrıca programda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’e açık mektup okunacak.