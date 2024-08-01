İstanbul’un Eyüp ilçesine Eyüpsultan Kaymakamı olarak atanan Çorumlu Dr. Arslan Yurt göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Balıkesir Gönen Kaymakamı iken Eyüpsultan Kaymakamı olarak atanan Dr. Arslan Yurt, ilçede görevine başladı.

Gönen halkına bir veda mesajı yayınlayan Yurt; “İstanbul/Eyüpsultan Kaymakamlığına atanmam dolayısıyla makama gelerek, telefonla aramak, mesaj atmak veya sosyal medyada yer alan haberlere yorumda bulunmak suretiyle tebriklerini ileten, ilçeden ayrılışımızda nezaket gösterip bizleri yolcu etmeye gelen dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tebrik telefonlarına dönüş yaparken whatsapp veya sosyal medyadan gönderilen tüm mesajları okumakla birlikte hepsini cevaplama imkanım olmadı. Gönen ilçemizde ilçenin ve halkın her türlü sorunlarına çözüm aramak için gayret gösterdik. Kapımızı herkese sürekli açık tuttuk. Yazılı dilekçeyle, telefonla, mahalle ziyaretlerinde, basın veya sosyal medya üzerinden bize iletilen sorunların tamamının üzerine gittik. Kamu kurumlarını, mahalli idareleri, sivil toplum ve hayırsever iş insanlarını sorun çözme konularına ortak ettik. Gönen ilçemizde bize beş yıl huzur içinde çalışma imkanı sağlayan hemşerilerime, mesai arkadaşlarıma, siyasi ve sivil toplum temsilcilerine müteşekkirim. Çok sayıda Gönenli hemşerilerimin de yaşadığı mübarek belde Eyüpsultan’a gelecek hemşerilerimizi misafir etmek isteriz. Gönen benim ve aile fertlerimizin gönlünde her zaman özel olarak kalacaktır.” ifadelerine yer verdi.