Çorumlu lise öğrencisi Mersin'de girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Mersin'in Silifke ilçesinde gençlik kampında denize girip, akıntıya kapılan Çorumlu 17 yaşındaki lise öğrencisi Cemal Emre Kurt, boğularak yaşamını yitirdi.

Ankara Sincan Erkunt Çıraklık Eğitim Okulu öğrencisi Çorumlu Cemal Emre Kurt, Mehmet Erdem Akdeniz ve Alperen Bayraktar, denize girdi.

Havanın rüzgarlı, denizin de dalgalı olması nedeniyle 3 öğrenci de suda çırpınmaya başladı.

Çorumlu Cemal Emre Kurt ile arkadaşı Mehmet Erdem Akdeniz bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer öğrencinin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Çorum'un Bayat ilçesi Kuruçay köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen gencin cenazesinin Ankara'da toprağa verilmesi bekleniyor.