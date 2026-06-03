Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Din, Ahlâk ve Değerler Alanı Seçmeli Dersler Yarışmaları kapsamında Zonguldak’ta gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali’nde Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencisi Zelihanur Geçkin, jüri karşısında sergilediği başarılı performansla bölge birincisi olarak Türkiye Finali’ne katılmaya hak kazandı.

Elde ettiği dereceyle Çorum ve Osmancık’a büyük gurur yaşatan Geçkin’in başarısı, eğitim camiasında da sevinçle karşılandı. Öğrencinin ailesi, öğretmenleri ve okul yönetimi tebrik edilirken, bu başarının milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirilmesi hedefinin önemli bir örneği olduğu vurgulandı.

Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Finali’nde Çorum’u temsil edecek olan Zelihanur Geçkin’e başarı dilekleri iletilerek, milli ve manevi değerlerin yaşatılması adına emek veren tüm öğrenci ve eğitimcilere desteklerinin süreceği ifade edildi.