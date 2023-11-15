AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Çorumlu minik ilknur Merve toplantı öncesi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öperek 200 lira harçlık aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpen minik Merve'nin mutluluğu gözlerinden okunurken, Erdoğan'ın minik Merve ile yakından ilgilendi.
AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak; "Bayat’lı, minik yavrumuz İlksen Merve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan dedesinin elini öperek harçlığını aldı." ifadelerini kullandı